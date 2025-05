Calcio Napoli Conte e De Laurentiis avanti insieme | C’è uno scudetto da difendere

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, uniti per difendere lo scudetto del Napoli! La conferma della collaborazione tra il mister e il patron promette nuove emozioni. Un binomio che segna un cambio di passo nel calcio italiano, dove la continuità è la chiave per il successo. E non finisce qui: si parla di novità su De Bruyne, un colpo che potrebbe infiammare la prossima stagione. Rimanete sintonizzati!

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis fianco a fianco anche la prossima stagione per il bene del Calcio Napoli. La conferma del patron: “Lo asseconderò in tutto. Novità su De Bruyne”. “C’è un contratto e c’è voglia da parte mia e del club di andare avanti nella stessa direzione cercando di rendere orgogliosi quanto più . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, Conte e De Laurentiis avanti insieme: “C’è uno scudetto da difendere”

Calcio Napoli, Conte studia la formazione per Parma: la scelta tra Neres e Raspadori

Il tecnico del Calcio Napoli, Conte, è al lavoro a Castelvolturno per preparare la formazione in vista della sfida contro il Parma.

