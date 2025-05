Calcio Inzaghi | per vincere serve corsa aggressività lucidità

Inzaghi lancia la sua ricetta vincente: corsa, aggressività e lucidità. Domani, l'Inter ha l'opportunità di scrivere una nuova pagina del calcio, affrontando il PSG in finale di Champions League a Monaco. L'esperienza accumulata negli ultimi due anni potrebbe fare la differenza. Riscattare il passato è un tema che risuona non solo nel calcio, ma nella vita di tutti i giorni: ogni sfida è un’occasione per brillare!

Roma, 30 mag. (askanews) – "Di differente rispetto a due anni fa c'è soprattutto l'esperienza nella preparazione, nel come arrivare alla finale". Domani l'Inter può fare la storia battendo il Psg nella finale di Champions League. Appuntamento a Monaco di Baviera per riscattare la finale persa due anni fa. Nel confronto con Istanbul si è sottolineato come ora le quote siano più equilibrate. Inzaghi ha ribadito che "ogni partita è storia a sé", ma ha sottolineato la compattezza del gruppo: "I ragazzi sono tutti disponibili, è importante poter contare su tutti i giocatori". L'Inter torna a Monaco 50 giorni dopo quella vittoria con il Bayern: "Aver giocato qui contro il Bayern e averlo eliminato ci ha dato grandissima forza anche per la semifinale con il Barcellona.

Cagni ammette: «Inzaghi ha il calcio nel sangue e nella testa. Simone mi fa arrabbiare perché…»

Gigi Cagni ammette che Inzaghi ha il calcio nel sangue e nella testa, sottolineando l’importanza della passione e della determinazione del tecnico nerazzurro.

