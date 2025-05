Calcio il Milan ufficializza Massimiliano Allegri

Il Milan fa sul serio: Massimiliano Allegri torna in panchina, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia rossonera. Con un contratto biennale, il mister livornese è la chiave per rilanciare le ambizioni di uno dei club più storici d'Italia. In un calcio che cambia rapidamente, l’esperienza di Allegri sarà fondamentale per affrontare la crescente competitività della Serie A. Sarà lui il fattore decisivo per il ritorno al vertice?

Roma, 30 mag. (askanews) – Il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Massimiliano Allegri: contratto biennale con opzione per il terzo. “AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Massimiliano Allegri. Nato a Livorno l’11 agosto 1967, Massimiliano Allegri dopo aver giocato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, inizia la carriera da allenatore nel 2002. Siede sulle panchine di Aglianese, SPAL, Grosseto e Sassuolo prima della chiamata del Cagliari nel 2008, con cui debutta in Serie A. Nel 2010 arriva al Milan, con cui vince subito lo Scudetto numero 18 della storia rossonera e la Supercoppa Italiana 2011. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Milan su Massimiliano Allegri, i social impazziscono

I social impazziscono per l'ipotesi di un ritorno di Massimiliano Allegri al Milan, dopo 11 anni di assenza.

Cerca Video su questo argomento: Calcio Milan Ufficializza Massimiliano Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Milan, Allegri è il nuovo allenatore; Allegri ha firmato per il Milan, manca solo l'annuncio; Calcio, Massimiliano Allegri sarà l'allenatore del Milan; Calcio: Milan ufficializza divorzio con Conceicao, in arrivo Allegri. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Calcio, il Milan ufficializza Massimiliano Allegri

Scrive sport.tiscali.it: Roma, 30 mag. (askanews) - Il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Massimiliano Allegri: contratto biennale con opzione per il terzo. 'AC ...

Milan, il ritorno di Massimiliano Allegri ora è ufficiale: il comunicato della società

Come scrive msn.com: Dopo la firma su un biennale con opzione sul terzo anno a circa 5 milioni più bonus (e l'addio a Conceiçao) la nota del club. Il tecnico torna in rossonero dopo undici anni. Prima grana Reijnders: il ...

Il Milan ufficializza Massimiliano Allegri

Lo riporta msn.com: In un comunicato il Milan ha ufficializzato il ritorno dopo undici anni di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera.