Calcio giovanile partito il Trofeo D’Alterio | 500 ragazzi in campo al Vallefuoco di Mugnano

È partito il Trofeo D'Alterio, un evento di calcio giovanile che coinvolge 500 ragazzi al Vallefuoco di Mugnano! Una festa di colori e talenti, con la partecipazione di club provenienti da Svezia, Cina e Australia, oltre a undici squadre di Serie A, tra cui il Napoli. Questo torneo non è solo una competizione, ma un'opportunità per giovani promesse di mettersi in mostra. Chi sarà il nuovo campione? Non perdere l'occasione di scoprirlo!

Festa di colori per la cerimonia di apertura, presenti quattro club stranieri da Svezia, Cina e Australia e undici società di serie A, tra cui il Napoli. Fase a gironi fino a domenica, lunedì le finali È iniziato ieri, con il calcio d’inizio dato simbolicamente da una delle calciatrici del Villaricca Calcio femminile, che milita in serie C, il Trofeo D’Alterio Group – organizzato dalla società ASD Villaricca Calcio in collaborazione con la società di trasporti e logistica D’Alterio Group, giunto quest’anno alla nona edizione. Sono 25 i club che partecipano alla competizione, dedicata alla categoria under 12, che si sfideranno per cinque giorni allo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano, con le finali previste lunedì 2 giugno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Calcio giovanile, partito il Trofeo D’Alterio: 500 ragazzi in campo al Vallefuoco di Mugnano

