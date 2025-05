Calcio femminile pari a reti bianche tra Italia e Svezia in Nations League

Un pareggio senza reti tra Italia e Svezia, un risultato che sa di occasione persa per le azzurre del calcio femminile. In un momento in cui la competizione cresce a vista d’occhio, le nostre giocatrici cercavano di farsi valere nel palcoscenico internazionale. La Nations League rappresenta una chance imperdibile per dimostrare il proprio valore. Riusciranno le italiane a risollevarsi e a mantenere viva la corsa verso la qualificazione?

Un pari amaro per la Nazionale italiana di calcio femminile. Nell’incontro valido per il Gruppo 4 della Lega A di Nations League, le azzurre affrontavano allo Stadio Ennio Tardini di Parma la Svezia. L’obiettivo era quello di ottenere i tre punti per rafforzare la propria candidatura a primatista del raggruppamento e puntando così alla qualificazione alle Finals. È mancata però concretezza tra le fila azzurre perché per la portata della prestazione, specie nel primo tempo, la vittoria ci sarebbe stata tutta. Un match dai connotati molto diversi da quello in terra svedese, dove le nostre portacolori avevano sofferto maggiormente le iniziative delle rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, pari a reti bianche tra Italia e Svezia in Nations League

Calcio a 5 / Serie A Femminile, Okasa Falconara ko 6-5 a Salandra: il primo posto sfuma all’ultima giornata

Le Okasa Falconara chiudono la stagione regolare con una sconfitta inaspettata: 6-5 contro la CMB Futsal.

Cerca Video su questo argomento: Calcio Femminile Pari Reti Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter e Napoli a pari punti, cosa succede per lo Scudetto: c'è lo spareggio, conta lo scontro diretto o la differenza reti? Conferma nel 2025; Nazionale U16 Femminile Torneo di Sviluppo UEFA: l’Italia batte 2-0 la Svezia e chiude la stagione con una vittoria. Leandri: “Un bel percorso di crescita”; C femminile, pari delle trentine con il Vicenza: terzo posto quasi blindato; Volata Champions, e se a decidere fosse... il sorteggio? Ecco come potrebbe accadere. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Calcio juniores femminile. Il Torino è troppo forte. Spezia incassa cinque gol

Lo riporta msn.com: Spezia Women 0 Torino Academy 5 SPEZIA WOMEN: Falchetto, Polito (80’ Arzà), Piazza, Bellotti, Purghel (65’ Iacopetti), Trentini (83’ Aprigliano), Danci, ...

Calcio femminile. Pari dell’Accademia contro Villorba

Da ilrestodelcarlino.it: L’1-1 finale, frutto delle due reti nella prima frazione. Al 30’, alla prima occasione utile, il Villorba passa in vantaggio: Trevisan, abile a fare perno in area, spedisce un destro ...

Calcio femminile. Accademia, sette reti al Ravenna

Segnala msn.com: L’Accademia Spal conquista una vittoria fondamentale contro il Ravenna Women, 7-0 sul prato del Mazza, proseguendo con determinazione il cammino che potrebbe portare la squadra ferrarese verso ...