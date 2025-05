Calcio femminile Nations League Buona Italia contro la Svezia ma non si va oltre lo 0-0 Scandinave ancora prime

In un'appassionante sfida di Nations League, l'Italia femminile dimostra carattere e determinazione contro la Svezia, ma il punteggio rimane congelato sullo 0-0. Una prestazione promettente, che segna un passo avanti nel percorso di crescita del calcio femminile italiano, sempre più al centro dell’attenzione. Le azzurre stanno costruendo la loro identità , pronte a lottare per conquistare il palcoscenico internazionale. La prossima partita sarà cruciale: chi vincerà ?

Nella 5a giornata della fase a gironi di Nations League femminile, non va oltre lo 0-0 contro la Svezia l’Italia di Soncin, che tiene testa alle svcedesi, ma non riesce a punirle ad una giornata dalla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calcio femminile, Nations League. Buona Italia contro la Svezia, ma non si va oltre lo 0-0. Scandinave ancora prime

Juventus Women, dieci bianconere convocate dal CT Soncin: ufficiale l’elenco dell’Italia Femminile per la Nations League. La lista completa

Dieci calciatrici della Juventus Women sono state convocate dal CT Soncin per la Nazionale Femminile, in vista degli ultimi impegni della Nations League.

Cerca Video su questo argomento: Calcio Femminile Nations League Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Italia - Svezia in Nations League di Calcio donne 2025: programma, convocate, orario e dove vedere la partita in diretta; Calendario della fase a leghe della UEFA Women's Nations League 2025; Nazionale Femminile: prosegue la vendita dei biglietti per la gara con la Svezia del 30 maggio a Parma; Dove vedere Italia-Svezia di Nations League Femminile. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Calcio femminile, Nations League. Buona Italia contro la Svezia, ma non si va oltre lo 0-0. Scandinave ancora prime

Lo riporta calcionews24.com: Calcio femminile, Nations League. Buona Italia contro la Svezia, ma non si va oltre lo 0-0. Scandinave ancora prime Nella 5a giornata della fase a gironi di Nations League femminile, non va oltre lo 0 ...

Nations femminile, Italia fermata sullo 0-0 dalla Svezia. Ma buone indicazioni verso l'Europeo

Riporta gazzetta.it: Al "Tardini" la squadra di Soncin gioca un bel primo tempo, ma nella ripresa deve stringere i denti. Fallito il tentativo di sorpasso in testa al gruppo ...

LIVE Italia-Svezia, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: Soncin schiera dal 1’ Piemonte e Cantore, presenti anche Bonansea e Caruso

Segnala oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:15 Le due nazionali stanno scendendo in campo in questo momento. A breve gli inni, poi il calcio d'inizio!