Calci | si intensifica la lotta del Comune contro i furbetti della Tari

Calci si schiera in prima linea contro i furbetti della Tari! Con una modifica unanime al regolamento, il comune intensifica la lotta all'evasione, puntando su nuove misure per le utenze non domestiche. Questo passo non solo mira a garantire giustizia fiscale, ma riflette un trend crescente di responsabilizzazione ambientale nelle comunitĂ italiane. SarĂ interessante vedere come questa iniziativa inciderĂ sul comportamento dei cittadini e delle imprese!

Calci (PI), 30 maggio 2025 – Il consiglio comunale di Calci, con voto unanime, ha dato il via libera ad una modifica al regolamento Tari, la tassa sui rifiuti, con la quale si introducono nuovi strumenti di lotta all’evasione nell’ambito di tutte le tipologie di utenze non domestiche. L’obiettivo è avere ulteriori strumenti stringenti per contrastare con determinazione fenomeni odiosi come l'elusione e l'evasione del tributo. E, soprattutto, si tratta di una norma che vuole contribuire ad una maggiore equitĂ fiscale a beneficio di tutti gli utenti i quali, anche con sacrifici, pagano regolarmente la Tari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calci: si intensifica la lotta del Comune contro i “furbetti” della Tari

Macron e lo schiaffo di Brigitte, i VIDEO MEME: dalla dentiera che vola alla lotta sulle scale dell'aereo con calci e pugni alla manata rossa sul viso

Lo schiaffo di Brigitte Macron a suo marito Emmanuel, avvenuto durante un viaggio in aereo, ha rapidamente ispirato una valanga di video meme divertenti.

