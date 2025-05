Calci e pugni al commerciante per rapinarlo poi minaccia i carabinieri con un coccio di bottiglia

Giovedì sera a Rimini, un commerciante è stato vittima di una violenta rapina: calci e pugni da parte di un malvivente, un 36enne marocchino. Ma non è finita qui: l’aggressore ha anche minacciato i carabinieri con un coccio di bottiglia! Questo episodio si inserisce in un crescente clima di insicurezza che preoccupa le nostre città. Rimanere informati è fondamentale: ogni attimo può fare la differenza!

Serata agitata, quella di giovedì, nella zona della stazione ferroviaria di Rimini dove in commerciante è stato brutalmente picchiato nel corso di una rapina. Il malvivente, poi identificato per un marocchino 36enne, si è presentato nel negozio di alimentari per poi far sparire un telefono. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Calci e pugni al commerciante per rapinarlo, poi minaccia i carabinieri con un coccio di bottiglia

