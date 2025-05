Calabria ospita Anteprima d’estate a Fieramilano Rho puntando sulle eccellenze artigianali locali

Calabria si fa notare! L'Anteprima d’Estate a Fieramilano Rho non è solo un evento, ma un viaggio tra le meraviglie artigianali della regione. Fino al 2 giugno, le creazioni calabresi brillano sul palcoscenico nazionale, mettendo in luce l'autenticità e la passione di un territorio ricco di tradizioni. Un'opportunità imperdibile per scoprire come il Made in Calabria sta conquistando anche i mercati internazionali!

Calabria si conferma come palcoscenico privilegiato per la celebrazione delle eccellenze locali, grazie alla scelta di ospitare l'inaugurazione della manifestazione Anteprima d'estate. Durante l'evento, che si terrà a Fieramilano Rho fino al 2 giugno, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha espresso grande soddisfazione per questa iniziativa, sottolineando il ruolo fondamentale che l'evento riveste.

