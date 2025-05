Cala il sipario sullo Scrittura Festival 2025 | oltre diecimila le presenze

Si è concluso con un trionfo di oltre 10mila presenze lo ScrittuRa Festival 2025, un evento che celebra la letteratura a 360 gradi. Diretto da Matteo Cavezzali, ha coinvolto sette comuni della provincia, trasformandoli in palcoscenici per autori e lettori. Questo trend di riscoperta della cultura locale dimostra quanto il potere delle parole possa unire le comunità. Non perdere l'occasione di scoprire nuovi mondi attraverso la scrittura!

Rush finale di ScrittuRa Festival: gli ultimi otto incontri in provincia

Il rush finale di ScrittuRa Festival si avvicina, portando gli ultimi otto incontri in provincia. Otto giornate di dialoghi con protagonisti della cultura, arte e letteratura nazionale e internazionale.

