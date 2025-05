Caivano smantellata piazza di spaccio in allestimento vicino chiesa

A Caivano, la lotta contro il narcotraffico si intensifica: i carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio poco distante dalla Chiesa di San Paolo Apostolo. Questo intervento non è isolato, ma si inserisce in un trend più ampio di sicurezza urbana e prevenzione. La presenza di sistemi di sorveglianza e cancellate dimostra come la criminalità si adatti, ma la determinazione delle forze dell’ordine continua a fare la differenza. Un passo importante verso una comunità più sicura!

L'appartamento, protetto da cancellate e sistemi di video sorveglianza, era nel blocco abitativo C8-2, nel Parco Verde di Caivano, a due passi dalla Chiesa di San Paolo Apostolo. I carabinieri della compagnia di Caivano – durante un servizio a largo raggio nel rione Parco Verde – hanno individuato e sequestrato una piazza di spaccio in .

Caivano, blitz nel Parco Verde: smantellata piazza di spaccio in allestimento accanto alla Chiesa

Nella lotta contro il traffico di droga, i carabinieri di Caivano hanno colpito duro, smantellando una piazza di spaccio in fase di allestimento accanto alla Chiesa di San Paolo Apostolo.

