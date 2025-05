Caivano blitz nel Parco Verde | smantellata piazza di spaccio in allestimento accanto alla Chiesa

Nella lotta contro il traffico di droga, i carabinieri di Caivano hanno colpito duro, smantellando una piazza di spaccio in fase di allestimento accanto alla Chiesa di San Paolo Apostolo.

A pochi passi dalla Chiesa di San Paolo Apostolo, nel cuore del Parco Verde a Caivano, stava nascendo l'ennesima piazza di spaccio. A scoprirla e bloccarne l'attivazione sono stati i carabinieri della compagnia di Caivano, impegnati in un servizio a largo raggio.

