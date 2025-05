Cagliari dopo 30 anni svolta nel caso di Manuela Murgia | indagato l' ex fidanzato

Dopo tre decenni di silenzio, il caso di Manuela Murgia potrebbe finalmente trovare giustizia. L'ex fidanzato, Enrico Astero, è ora indagato per omicidio volontario. Questo sviluppo non solo riaccende i riflettori su una tragica storia dimenticata, ma evidenzia anche l'importanza della verità nella lotta contro la violenza di genere. In un'epoca in cui le donne reclamano sempre più i loro diritti, ogni passo verso la giustizia conta.

A distanza di 30 anni arriva una svolta significativa nell'inchiesta legata alla morte di Manuela Murgia, la ragazza cagliaritana di 16 anni trovata senza vita nel canyon della necropoli di Tuvixeddu il 5 febbraio del 1995. Il fidanzato dell'epoca della giovane, Enrico Astero, oggi 54enne, è infatti indagato con l'accusa di omicidio volontario. Allora il decesso era stato archiviato dalla Procura come un suicidio, ma i familiari della ragazza non hanno mai creduto a quella tesi e si sono sempre spesi perchè fossero effettuare ulteriori indagini. Fino poi alla riapertura, recente, del caso stesso. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Cagliari, dopo 30 anni svolta nel caso di Manuela Murgia: indagato l'ex fidanzato

