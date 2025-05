Cagliari 16enne morta 30 anni fa | indagato l' ex fidanzato

A Cagliari, un mistero lungo 30 anni potrebbe finalmente trovare una risposta. La morte di Manuela Murgia, inizialmente archiviata come suicidio, riapre il dibattito su come la società affronti i casi irrisolti di violenza e giustizia. Ora, l'ex fidanzato è sotto indagine: una svolta che dimostra quanto sia fondamentale non smettere mai di cercare la verità. Un caso che ci invita a riflettere sul passato e sul presente delle dinamiche relazionali.

All'epoca il decesso di Manuela Murgia era stato archiviato dalla procura come suicidio. Il corpo fu trovato nel canyon della necropoli di Tuvixeddu. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cagliari, 16enne morta 30 anni fa: indagato l'ex fidanzato

