Caerano vandali al campo sportivo | devastato il bar del Calcio Amatori

Un episodio sconcertante al campo sportivo del Calcio Amatori di via Cavour: un gruppo di ragazzi, nel tempo libero, ha scelto di vandalizzare il bar, lasciando dietro di sé solo distruzione. Questo evento mette in luce non solo la mancanza di rispetto per gli spazi comuni, ma anche l'importanza di coinvolgere i giovani in attività positive. Riconnettiamo le nuove generazioni con lo sport e la comunità, prima che il vandalismo diventi una norma.

«Volevo ringraziare il gruppo di ragazzini che, non avendo niente di meglio da fare, si è introdotto mercoledì sera all’interno del campo sportivo del Calcio Amatori di via Cavour tagliando la recinzione e vandalizzando la casetta in legno adibita a bar. Mi auguro per loro di non trovarmeli. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Caerano, vandali al campo sportivo: devastato il bar del Calcio Amatori

Al via la riqualificazione dello storico campo sportivo "La Piana" di Misterbianco

È ufficialmente partita la riqualificazione del campo sportivo "Toruccio La Piana" a Misterbianco. Oggi si è svolta la visita al cantiere, con la partecipazione del sindaco Marco Corsaro e dell'Amministrazione comunale, che hanno verificato il progresso dei lavori di rigenerazione dell'importante impianto sportivo situato in località Serra.

