Cadono calcinacci dal sesto piano di un palazzo intervento dei vigili del fuoco

Un episodio preoccupante a Lecce: calcinacci caduti da un sesto piano mettono in allerta i cittadini. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza. Questo evento sottolinea l'importanza della manutenzione degli edifici, un tema sempre più attuale nel dibattito sulla sicurezza urbana. Rimanere informati e vigilanti è essenziale per prevenire incidenti simili!

LECCE – I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 11 nel centro di Lecce per la caduta di calcinacci dalla sommità di un palazzo di sei piani, all'angolo tra via Imbriani e via Battisti. Le operazioni di verifica e di messa in sicurezza, realizzate con l'impiego di un'autoscala, hanno.

