Cadette di Atletica Estense brillano nella finale regionale a Castelfranco Emilia

Le cadette di Atletica Estense hanno fatto scintille nella finale regionale a Castelfranco Emilia, imponendosi tra le migliori formazioni della regione! Questo successo non è solo un traguardo sportivo, ma riflette il crescente interesse per l'atletica giovanile in Italia, dove sempre più ragazze si avvicinano a discipline che promuovono forza e disciplina. Un segnale positivo per il futuro dello sport, che sprona a continuare su questa strada vincente!

Bella prova collettiva delle Cadette di Atletica Estense nella finale regionale a squadre riservate alle migliori quindici società della regione a valle della fase di qualificazione prevista dal 1° aprile all’11 maggio scorso. Le Under 15 della formazione ferrarese si confermano nella finale di Castelfranco Emilia solide e motivate come nella prima fase, raccogliendo numerosi primati personali e piazzamenti importanti in particolare nello sprint con Noemi Battaglia, che “straccia” i suoi personali negli 80 metri corsi in 10”64 e negli 80 metri con ostacoli chiusi in 13”42, che la portano in vetta alla graduatoria provinciale 2025 della categoria in entrambe le gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cadette di Atletica Estense brillano nella finale regionale a Castelfranco Emilia

BO: Cds Provinciale RAG/CAD

Lo riporta fidal.it: 536 CAMPAGNOLI Francesca 2010 CF ATLETICA ESTENSE 300 Hs H76 Cadette 4 49.4 539 CARRARA Ilaria 2011 CF ATLETICA ESTENSE Salto in lungo Cadette 3 4.55 539 CARRARA Ilaria 2011 CF ATLETICA ESTENSE 80 ...

RAGAZZI/E CADETTI/E - 2ª GIORNATA

Secondo fidal.it: 538 BATTAGLIA Noemi 2011 CF ATLETICA ESTENSE Salto in lungo Cadette 12 4.12 538 BATTAGLIA Noemi 2011 CF ATLETICA ESTENSE 80 metri Cadette 4 10.9 532 BUGLIONI Azzurra 2010 CF ATLETICA ESTENSE 300m ...