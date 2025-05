Cade da tre metri mentre pulisce i vetri del ristorante | è grave al Civile

Un tragico incidente sul lavoro ha scosso oggi il centro commerciale Gallerie Bennet di Gavardo. Un giovane di 31 anni, dipendente del ristorante "Better Sushi", è caduto da tre metri mentre puliva i vetri esterni, riportando gravi ferite. Questo evento mette in luce l'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema sempre più cruciale nel nostro Paese. La prevenzione deve essere una priorità per proteggere chi lavora ogni giorno.

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 30 maggio, in un'attività del centro commerciale Gallerie Bennet di Gavardo. Secondo le prime informazioni, la vittima è un uomo di 31 anni, dipendente del ristorante "Better Sushi". Mentre stava pulendo i vetri esterni del locale

