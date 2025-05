Cade con lo scooter lungo la strada per i Cento Laghi | ferito in ospedale

Un incidente lungo la suggestiva strada per i Cento Laghi ha lasciato un giovane ferito e in ospedale. Questo episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale in aree turistiche, dove il fascino del paesaggio può nascondere insidie. È fondamentale ricordare l'importanza di una guida consapevole, specialmente in percorsi pittoreschi ma a rischio. La bellezza della natura non deve mai mettere a repentaglio la nostra sicurezza!

E' caduto con lo scooter mentre percorreva la strada in direzione del Parco dei Cento Laghi, nel comune di Corniglio. L'allarme è scattato poco prima delle ore 11 di venerdì 30 maggio. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica. Secondo le prime informazioni il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Cade con lo scooter lungo la strada per i Cento Laghi: ferito in ospedale

Auto taglia la strada a uno scooter, una 55enne a Cattinara

Un nuovo incidente stradale si è verificato a Trieste, precisamente in via Baiamonti angolo via Svevo.

