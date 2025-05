Cacciari | Serve una buona scuola per contrastare i femminicidi

Massimo Cacciari, in un recente intervento su La7, ha messo in evidenza un aspetto cruciale: per combattere i femminicidi è fondamentale investire in una buona scuola. Non si tratta solo di educazione, ma di costruire una cultura del rispetto e dell'uguaglianza. In un'epoca in cui la violenza di genere è sotto i riflettori, il filosofo invita a riflettere su come un'educazione inclusiva possa fare la differenza. È tempo di agire!

Il filosofo Massimo Cacciari, ospite su La7, ha affrontato il drammatico tema dei femminicidi con un'analisi che punta il dito sulla necessità di una riforma culturale profonda. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Cacciari: “Serve una buona scuola per contrastare i femminicidi”

