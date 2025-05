C5 Aircross aumentano le dimensioni e arriva l’elettrico sociale firmato Citroën – FOTO

Citroën amplia le dimensioni del suo C5 Aircross e si lancia nel mondo dell’elettrico sociale! In un’epoca in cui la sostenibilità e l’inclusione sociale sono al centro dell’attenzione, questo modello rappresenta un passo verso un futuro più responsabile. Curioso di scoprire come l’innovazione automobilistica si intrecci con il sociale? La “compagnia dei Birichini” è solo uno dei progetti che dimostrano come mobilità ed inclusione possano viaggiare insieme!

Se vai su internet e digiti "cooperative sociali a Milano" appare un elenco infinito. Il nome più bello, a una prima occhiata, ci è parso quello de "La compagnia dei Birichini", che danni si occupa di servizi alla persona, nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia e scuole primarie. E' alla Compagnia dei Birichini che correrà il pensiero, quando capiterà di leggere qualcosa a proposito dell' Elettrico Sociale Citroen, il claim che la marca francese del gruppo Stellantis ha iniziato a usare quando ci furono gli incentivi l'anno scorso e che utilizza anche ora, in attesa degli incentivi 2025.

Citroen presenta il nuovo SUV C5 Aircross, Falcone "100% elettrica"

Citroën svela il nuovo SUV C5 Aircross Falcone 100% elettrico, segnando una tappa cruciale per il marchio.

