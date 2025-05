Bus elettrici parte la svolta green del trasporto su gomma a Napoli

Napoli si prepara a scrivere una nuova pagina della mobilità sostenibile! Con l’arrivo dei primi 22 bus elettrici il 31 maggio, la città avvia una rivoluzione verde nel trasporto su gomma. Questi mezzi, sicuri e accessibili, non solo miglioreranno il servizio, ma contribuiranno a ridurre l'inquinamento. Un passo importante verso un futuro più pulito, grazie anche ai fondi PNRR. La transizione ecologica è finalmente in marcia!

Saranno in esercizio da sabato 31 maggio i primi 22 bus elettrici di ANM: sono sicuri ed accessibili, ricaricabili anche in modalità rapida e potenzieranno il servizio di mobilità sul territorio. Il progetto è finanziato con fondi PNRR e prevede, entro giugno 2026, l'acquisto complessivo di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Bus elettrici, parte la svolta green del trasporto su gomma a Napoli

