Buoni pasto scuola 2025 | novità per docenti ATA e dirigenti

Il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per le scuole italiane, con l’introduzione dei buoni pasto che accende dibattiti e divisioni tra sindacati e istituzioni. Mentre questa misura potrebbe migliorare il benessere di docenti e ATA, si teme che gli eventuali fondi necessari possano arrivare da un rallentamento degli aumenti stipendiali. Un dilemma che illustra perfettamente la lotta continua per investire nella qualità della scuola senza compromettere i diritti dei lavoratori. Resta da

La possibile introduzione dei buoni pasto nella scuola divide il fronte sindacale e istituzionale. L’ipotesi è ancora aperta, ma il rischio è concreto: per finanziare questa misura, il Ministero potrebbe dover tagliare sugli aumenti stipendiali. Una dinamica che mette in evidenza il problema cronico della “coperta corta” nel settore scolastico. Anief rilancia i buoni pasto . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Rinnovo CCNL 2022/24, Anief chiede più equità: ‘Adeguare gli stipendi e introdurre i buoni pasto al personale’

Il sindacato Anief, in vista del tavolo di confronto con l'Aran del 28 maggio, sottolinea l'importanza di equità nel rinnovo del CCNL 2022/24.

