Buon onomastico Ferdinando oggi 30 maggio | immagini di auguri da inviare via social

Buon onomastico, Ferdinando! Oggi, 30 maggio, celebriamo San Ferdinando di Castiglia, un simbolo di armonia tra culture. La sua figura, che ha unito cristiani, ebrei e musulmani nel XIII secolo, è più che mai attuale in un mondo che cerca coesione. Invia un messaggio di auguri via social, magari con un'immagine evocativa: ricorda che la vera forza sta nella diversità ! Festeggia l'unione, oggi più che mai.

Si festeggia oggi 30 maggio San Ferdinando di Castiglia, patrono di Siviglia dove morì il 30 maggio 1252. Venerato dalla chiesa cattolica, fu definito il re delle tre religioni per l’armonia che era riuscito a creare tra cristiani, ebrei e musulmani, fu re di Castiglia dal 1217 alla morte. Ferdinando III di Castiglia, il re delle tre religioni. La madre, Berenguela, rinunciò al trono a favore di Ferdinando che venne osteggiato dal padre, Alfonso IX che ambiva alla corona di Castiglia dopo che il suo matrimonio era stato annullato da Papa Innocenzo III. Alla fine, però, fu costretto a patteggiare la tregua con la moglie con l’impegno di non dichiarare guerra a Castiglia ma, nel contempo, decise di diseredare il figlio dalla corona di Leon. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Ferdinando, oggi 30 maggio: immagini di auguri da inviare via social

