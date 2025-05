Budo Shotokan esami superati a Masi Torello

Il 27 e 28 maggio, il Budo Shotokan Karate ha celebrato un traguardo importante a Masi Torello: gli esami di passaggio di grado e cintura. Sotto la guida dell’istruttore Elia Cariani, i praticanti hanno dimostrato non solo abilità tecniche, ma anche una crescita personale. In un periodo in cui la ricerca di equilibrio e disciplina è fondamentale, queste prove richiamano l'importanza del karate come strumento di resilienza e concentrazione. Un passo verso nuove conquiste!

Il 27 e 28 maggio si sono svolti gli esami di passaggio di grado e cintura al Budo Shotokan Karate, la scuola di karate e difesa personale capitanata dell’istruttore Elia Cariani coadiuvato dagli istruttori Cosimo Manisi e Marco Toschi. Al termine degli esami si sono poi svolte alcune dimostrazioni di Kata (forma) e Kumite (combattimento) da parte dei maestri e degli allievi più esperti, per terminare con una dimostrazione di difesa personale, sotto gli occhi entusiasti di tutti i genitori. "Siamo molto orgogliosi dei nostri allievi, si impegnano molto e danno sempre il massimo", dichiara l’istruttore Elia Cariani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Budo Shotokan, esami superati a Masi Torello

Cerca Video su questo argomento: Budo Shotokan Esami Superati Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Budo Shotokan, esami superati a Masi Torello. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Budo Shotokan, esami superati a Masi Torello

Riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Esami superati per gli allievi di karate e Ju-Jitsu

Secondo ilrestodelcarlino.it: Gli esami si sono svolti il 25 gennaio per le discipline di Karate Shotokan e Ju Jitsu Moderno Metodo Pari, alla presenza della commissione tecnica composta dai maestri Daniele Bandini e ...