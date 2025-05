Bucchioni senza giri di parole | La Juve per rilanciarsi non ha bisogno di Tudor ma di un allenatore di alto livello Andrei da lui e…

Bucchioni non usa mezzi termini: la Juve ha bisogno di un allenatore di alto livello per tornare a brillare. In un momento in cui il calcio italiano cerca di rialzarsi, serve una guida esperta e carismatica per rilanciare i bianconeri. La scelta del nuovo tecnico sarà cruciale per scrivere un capitolo diverso nella storia recente del club. Chi sarà l'uomo giusto per ridare slancio a una squadra in cerca di identità?

Bucchioni senza giri di parole su quello che dovrebbe essere il nuovo allenatore della Juve: le dichiarazioni. Il giornalista Bucchioni ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro di Tudor e di chi sarà l’allenatore della Juve nella prossima stagione di campionato. PAROLE – «Se devo fare un’analisi faccio fatica ad arrivare ad un 6 striminzito per Tudor. La Juventus, in questo momento, per rilanciarsi non ha bisogno di Tudor, di un ‘profilo basso’, non professionalmente ma come carriera. Ha invece bisogno di un allenatore di alto livello. Fossi la Juventus andrei da Klopp e gli direi ‘cosa vuoi per venire ad allenare la Juventus?!’. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bucchioni senza giri di parole: «La Juve per rilanciarsi non ha bisogno di Tudor ma di un allenatore di alto livello. Andrei da lui e…»

