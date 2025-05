Bucano il muro del Comune ed entrano in banca | arrestati quattro ladri torinesi in trasferta a Varazze | Video

Un audace piano criminale si è trasformato in un flop: quattro ladri torinesi, in trasferta a Varazze, hanno bucato il muro del Comune per entrare in banca. Ma la loro leggerezza non ha pagato: le guardie giurate sono arrivate prima che potessero mettere in atto il colpo. Questo episodio mette in luce un trend inquietante: la crescente audacia dei furti in luoghi pubblici. Ma, attenzione, la vigilanza è più forte che mai!

Per entrare nella banca dove volevano rubare soldi in contanti, hanno avuto un'idea: intrufolarsi nell'archivio Comunale che confina con l'istituto di credito, aprire un buco nel muro e passare dalì. Gli è andata male per due motivi. Il primo: sono arrivate le guardie giurate e, sperando di non.

