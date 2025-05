BTP Italia | Tasso Cedolare Annua Definitiva Fissato all' 185% dal Ministero dell' Economia

Il Ministero dell'Economia ha fissato il tasso cedolare annuo del BTP Italia al 1,85%, un'opportunità da non perdere per chi cerca un investimento sicuro contro l'inflazione. Con l'aumento dei prezzi che continua a preoccupare le famiglie italiane, questo strumento si propone come un rifugio per gli investitori. Scopri come questo titolo può proteggere il tuo capitale e partecipare alla crescita economica del paese!

Il ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che il tasso cedolare (reale) annuo definitivo della ventesima emissione del BTP Italia, il titolo indicizzato all' inflazione italiana (Indice FOI, Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), con godimento 4 giugno 2025 e scadenza 4 giugno 2032, è pari all' 1,85%. Per la Seconda Fase del periodo di collocamento del BTP Italia, dedicata agli investitori istituzionali, il codice ISIN del titolo è IT0005648255. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - BTP Italia: Tasso Cedolare Annua Definitiva Fissato all'1,85% dal Ministero dell'Economia

