Btp Italia questa volta l’hanno comprato anche i milionari

La ventesima emissione del Btp Italia sorprende e affascina: non solo risparmiatori comuni, ma anche milionari italiani si sono fatti avanti! Con una raccolta di 6,5 miliardi di euro e 190 mila adesioni, il trend è chiaro: investire in sicurezza sta diventando un must. E mentre 160 ordini superano il milione, emerge un dato interessante: la ricerca di stabilità economica è una priorità per tutti, indipendentemente dal capitale. Non è solo un investimento, è un segnale!

Sono i “Paperoni” italiani la vera sorpresa della ventesima emissione del Btp Italia. La raccolta retail ha chiuso a 6,5 miliardi di euro, con 190 mila risparmiatori coinvolti. Ma aldilà del dato, quello che salta agli occhi sono quei 160 ordini superiori al milione di euro, partendo da un’adesione minima che era di mille euro. Btp Italia: ordini milionari e investitori facoltosi. Il ticket medio cresce del 29%. Il risultato complessivo di 6,5 miliardi di euro è inferiore al collocamento di marzo 2023, quando l’inflazione spingeva e la sottoscrizione toccò quota 8,6 miliardi con oltre 327 mila investitori individuali. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Btp Italia, questa volta l’hanno comprato (anche) i milionari

In Italia, i dati di alfabetizzazione economico-finanziaria sono chiari e allarmanti

una realtà preoccupante che mette in luce l'importanza di educare e sensibilizzare la popolazione sui temi dell'economia e della finanza.

Cerca Video su questo argomento: Btp Italia Volta Hanno Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nuovo Btp Italia al via dal 27 maggio. Quanto potrebbe rendere e quali alternative valutare; BTP Italia, il Tesoro centra il timing nell'ormai stabile ricorso al risparmio degli italiani; Btp Italia, il Mef fissa la cedola (reale) annua minima al 1,85%. Al via il 27 maggio, ecco tutto quello che c’è da sapere; Al via il collocamento del nuovo Btp Italia: cedola minima fissata all’1,85%. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Btp Italia, chiuso il collocamento: raccolti in totale 8,79 miliardi di euro

Lo riporta informazione.it: Anche in occasione del collocamento del Btp Italia giugno 2032 SoldiOnline seguirà, con continui aggiornamenti, l'andamento dell'offerta. Si tratta della ventesima tranche da quando - nel marzo 2012 - ...

Collocamento BTp Italia 2032 concluso, il tasso minimo resta a 1,85% e sale il taglio medio

Da msn.com: Si è concluso da poco il collocamento del 20-esimo BTp Italia, che questa volta aveva ad oggetto un titolo della durata di 7 anni con scadenza in data 4 giugno 2032. Prima di dare inizio alle ore 10.0 ...

Btp Italia: raccolta complessiva di…"

Segnala informazione.it: Anche in occasione del collocamento del Btp Italia giugno 2032 SoldiOnline seguirà, con continui aggiornamenti, l'andamento dell'offerta. Si tratta della ventesima tranche da quando - nel marzo 2012 - ...