Btp Italia conclusa la ventesima emissione | raccolti 88 mld

La ventesima emissione del Btp Italia ha raccolto ben 8,8 miliardi di euro, dimostrando un forte interesse da parte dei risparmiatori italiani. Questo trend evidenzia la crescente fiducia nel mercato obbligazionario e l'importanza del risparmio sicuro in tempi di incertezze economiche. Con investimenti che superano i 8 miliardi, il messaggio è chiaro: gli italiani vogliono un futuro stabile. Scopri perché sempre più cittadini scelgono Btp Italia!

Roma, 30 mag. (askanews) – Conclusa la ventesima emissione del Btp Italia. Sono stati raccolti circa 8,8 miliardi di euro. Lo rende noto il ministero dell’Economia e delle finanze. “E’ stato pari a 8.790,678 milioni di euro il valore corrispondente di Btp Italia acquistati da piccoli risparmiatori (retail) e investitori istituzionali durante il periodo di collocamento del titolo indicizzato all’inflazione (Indice Foi, Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), iniziato lo scorso 27 maggio 2025 e concluso oggi, 30 maggio, alle ore 12”, spiega il Mef. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

