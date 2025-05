Bruciata la palazzina assegnata a sei famiglie rom | Un fatto gravissimo

Un incendio devastante ha colpito la palazzina di via Palmentiello a Giugliano, destinata ad accogliere sei famiglie rom. Questo tragico evento si inserisce in un contesto sociale sempre più teso riguardo all'inclusione e all'accoglienza. La firma dei contratti di locazione avvenuta solo il giorno precedente rende la situazione ancora più inquietante. Chi si nasconde dietro questo gesto? La risposta potrebbe rivelare tensioni latenti nella nostra società .

Un incendio è divampato nelle ultime ore nella palazzina di via Palmentiello a Giugliano, dove nei prossimi giorni avrebbero dovuto entrare sei famiglie rom provenienti dal campo di via Carrafiello. I contratti di locazione erano stati firmati appena ieri. Sull’episodio sono in corso accertamenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Bruciata la palazzina assegnata a sei famiglie rom: "Un fatto gravissimo"

