Brindisi Città dell’accoglienza e dell’incontro con le culture | nel Castello Svevo la mostra degli studenti

Brindisi si conferma capitale dell'accoglienza e del dialogo culturale, ospitando la mostra degli studenti del Liceo Artistico “E. Simone”. In un momento storico in cui la diversità è un patrimonio da celebrare, i giovani artisti trasformano il Castello Svevo in un palcoscenico di emozioni e creatività. Scopri come le loro opere raccontano storie di integrazione e appartenenza, rendendo Brindisi un faro di speranza e innovazione!

BRINDISI - Il Liceo Artistico “E. Simone” di Brindisi – parte del Polo Liceale “Marzolla-Leo-Simone-Durano” – presenta la mostra di arti visive “Brindisi. Città dell’accoglienza e dell’incontro con le culture”. Il progetto si inserisce nell’ambito dell’accordo di valorizzazione tra la Marina e il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - “Brindisi. Città dell’accoglienza e dell’incontro con le culture": nel Castello Svevo la mostra degli studenti

Presentazione del libro: “Brindisi dalla città della plastica alla città tonico-salentina”

Storia di un percorso di trasformazione e rinascita, il libro “Brindisi dalla città della plastica alla città jonico-salentina” di Giovanni Stasi esplora le sfide e le opportunità che hanno caratterizzato il cambiamento di Brindisi.

Cerca Video su questo argomento: Brindisi Città Dell Accoglienza Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Brindisi, città dell’accoglienza: il Liceo Artistico ‘E. Simone’ inaugura la mostra di arti visive”; Tutto pronto per la mostra di arti visive Brindisi. Città dell'accoglienza e dell'incontro con le culture; Castello Svevo aperto al pubblico: nuovo piano per le visite guidate. Orari e biglietti; Una mozione per la creazione di un Info Point presso la stazione ferroviaria di Brindisi. 🔗Se ne parla anche su altri siti