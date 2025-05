Brian Chesky e il nuovo Airbnb | Ecco perché abbiamo deciso di cambiare tutto

Il cofondatore presenta a Milano la trasformazione della piattaforma e il suo impegno per i Giochi Invernali 2026.

Brian Chesky: «Il futuro di Airbnb? È il mondo reale»

In occasione della presentazione delle 26 esperienze di Airbnb con i campioni olimpici per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, il CEO Brian Chesky ha condiviso la sua visione sul futuro della piattaforma.

Airbnb ha cambiato pelle, ora è un incrocio tra social e app universale

Secondo wired.it: La piattaforma ha rinnovato design e funzioni, puntando forte su esperienze e servizi di ogni tipo. Il suo amministratore delegato Brian Chesky ci ha raccontato in esclusiva perché ...

Riporta vanityfair.it: In occasione della presentazione delle 26 esperienze di Airbnb con i campioni olimpici per le prossimo Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, il Ceo della piattaforma ha parlato del futuro: «La nostra Ap ...

Brian Chesky (Airbnb): nuovi servizi per chi affitta, così faremo argine al turismo eccessivo

Segnala corriere.it: Airbnb ha in questi giorni lanciato nuovi servizi per aiutarle ... delle città che peggiora la vita dei residenti», spiega Brian Chesky, il 43enne co-fondatore e amministratore delegato ...