Breviario di situazioni in cui occorrerebbe avere qualche fondamento di tao alla Misericordia

In un'epoca in cui la cultura sta vivendo una rinascita, il Teatro alla Misericordia di Sansepolcro si prepara a chiudere il suo ciclo primaverile con un evento imperdibile. Martedì 3 giugno, lo spettacolo "Breviario di situazioni in cui occorrerebbe avere qualche fondamento di Tao" promette di coinvolgere il pubblico in riflessioni profonde e attuali. Un’occasione per riscoprire il valore del teatro come luogo di connessione e crescita personale. Non mancate!

ARezzo, 30 maggio 2025 –  Si conclude, martedì 3 giugno, alle 21:00, con la prova aperta al pubblico di "Breviario di situazioni in cui occorrerebbe avere qualche fondamento di Tao" il programma primaverile di re sidenze creative al Teatro alla Misericordia di Sansepolcr o, promosso dall'Associazione culturale CapoTraveKilowatt. I Tristeza Ensemble, gruppo fondato da Matteo Gatta e Viola Marietti, portano in scena i tentativi di una giovane compagnia di realizzare uno spettacolo a partire da un bizzarro manoscritto taoista: uno spettacolo che diventa un ritratto della Gen Z. Il lavoro ha vinto il bando Toscana Terra Accogliente 2024-25.