Brescia il vicepremier Tajani in visita all’università | accolto da contestazione Pro Pal

A Brescia, il vicepremier Antonio Tajani ha inaugurato la nuova facoltà di Scienze Politiche, ma non senza polemiche. Accolto da manifestazioni dei gruppi ProPal, il suo intervento ha messo in luce le tensioni sociali sempre più presenti nel dibattito pubblico. Un segnale chiaro: il tema della politica estera e dei diritti umani è al centro della discussione e coinvolge le nuove generazioni. Riuscirà il governo a trovare un dialogo?

Brescia, 30 maggio 2025 – Visita istituzionale a Brescia per il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Dopo esser stato alla Domus Salutis, Tajani è stato accolto nella sua seconda tappa nella sede dell'Università di Brescia di via San Faustino per inaugurare la facoltà di Scienze politiche con una protesta dei ProPal, manifestanti che da mesi chiedono lo stop ai bombardamenti sulla Striscia di Gaza. Contestazione degli studenti per il ministro degli Esteri Antonio Tajani, presente all'inaugurazione del corso di laurea in Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli studi di Brescia, contro la situazione di Gaza, Brescia 30 maggio 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it