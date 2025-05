Brasile Ancelotti e Vinícius Júnior si ritrovano al ‘Maracanã’ | VIDEO

Al ‘Maracanã’ si incrociano le strade del passato e del presente: Carlo Ancelotti, fresco C.T. del Brasile, ha rivisto Vinícius Júnior, suo pupillo al Real Madrid. Questo incontro segna un nuovo capitolo per la Nazionale verdeoro, pronta a riscrivere la propria storia. Con l’emergere di giovani talenti come Vinícius, Ancelotti ha l’opportunità di rivoluzionare il gioco brasiliano. Riuscirà a trasformare il sogno in realtà?

Carlo Ancelotti, nuovo C.T. del Brasile, ha ritrovato Vinícius Júnior, attaccante del suo Real Madrid, durante la partita del Flamengo. Il Commissario Tecnico della Nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti, ha incontrato il suo ex attaccante del Real Madrid durante la partita dell'ex squadra di Vinícius Júnior, il Flamengo, che ha battuto il Deportivo Táchira nella Libertadores.

Nel panorama calcistico mondiale, Carlo Ancelotti conferma la sua grandezza passando dal Milan al Brasile.