Brambilla La legge sui reati contro gli animali una riforma epocale

Una svolta storica per la tutela degli animali: la legge Brambilla rappresenta un passo fondamentale nella lotta contro la violenza nei loro confronti. In un momento in cui l'attenzione verso il benessere animale cresce sempre più, questa riforma non solo rafforza le pene per i trasgressori, ma sensibilizza anche l’opinione pubblica su un tema cruciale. Scopri perché questa iniziativa potrebbe segnare un cambiamento profondo nella nostra società .

ROMA (ITALPRESS) – Una stretta contro ogni forma di violenza sugli animali. Michela Brambilla, presidente della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza e deputata di Noi moderati, ha illustrato in un’intervista a Claudio Brachino, per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress, i contenuti della legge che porta il suo nome in merito ai delitti contro gli animali. L’Aula del Senato ha approvato il 29 maggio in via definitiva il disegno di legge “recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Reati contro gli animali, Brambilla: "Grandissima vittoria per l'Italia"

La recente approvazione della riforma sui reati contro gli animali, nota come legge Brambilla, rappresenta una grande vittoria per l'Italia e per tutti gli amanti degli animali.

