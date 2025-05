Brambilla esulta per la Carta degli animali | Basta catene in carcere chi li maltratta e uccide

Un cambiamento epocale è in atto: la nuova legge sulla protezione degli animali segna un passo decisivo nella lotta contro il maltrattamento. La gioia di Michela Brambilla è palpabile, ma è solo l'inizio! Con pene severe per chi abusa degli animali, l'Italia dimostra un crescente senso di responsabilità verso le creature senzienti. Unisciti a questo movimento di sensibilizzazione: insieme, possiamo costruire un futuro più giusto e compassionevole!

"Adesso chi uccide un animale rischia 4 anni di carcere e una multa fino a 60mila euro", sottolinea Brambilla a Il Corriere della Sera ricordando che a permettere l'entrata in vigore di un provvedimento simile è stato un governo di centrodestra: "Ringrazio Giorgia Meloni, che ci ha creduto e con la sua sensibilità ha voluto un iter di approvazione veloce",. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Brambilla esulta per la Carta degli animali: “Basta catene, in carcere chi li maltratta e uccide”

Carcere per chi maltratta gli animali, Brambilla: «Riforma storica, la fine dell’impunità che ha regnato per anni»

Finalmente una svolta storica nella tutela degli animali: il carcere per chi li maltratta! La deputata Brambilla, fondatrice della Lega italiana difesa animali e ambiente (Leidaa), celebra la fine di un'epoca di impunità.

Sì definitivo alla legge Brambilla. Nasce la carta dei diritti animali

Scrive msn.com: Fra citazioni di Gandhi e Dudù, il via libera al Senato con l'astensione della sinistra. La prima firmataria esulta: "Svolta epocale". Gli ambientalisti: "Passo importante" ...

Legge Brambilla sui reati contro gli animali, pene più severe fino al carcere e multe da 5 a 60 mila euro

Riporta informazione.it: Dopo il sì alla Camera, la legge Brambilla è stata approvata anche in Senato. Previste pene più severe per chi maltratta e uccide senza motivo gli animali, Nei casi più gravi, scatterà il carcere. L’A ...

Carcere per chi maltratta gli animali, approvata la legge. Aumentate tutte le pene e le sanzioni. Brambilla: «Svolta epocale»

Da informazione.it: Il maltrattamento e l’uccisione senza motivo di animali diventano reati puniti, nei casi più gravi, anche con il carcere, quello vero. Il Senato, dopo che la Camera lo aveva fatto lo scorso novembre, ...