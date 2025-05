Brambati | Fossi in Inzaghi non andrei in Arabia Saudita!

Massimo Brambati scommette su un futuro all'Inter per Simone Inzaghi. Con la squadra che si prepara a disputare la sua seconda finale di Champions League in tre anni, il mister potrebbe scegliere di costruire un ciclo vincente piuttosto che cercare fortune altrove. Un'interessante riflessione in un periodo in cui molti allenatori preferiscono accettare offerte lucrative all’estero. Sarà questa la chiave per rimanere protagonisti nel calcio europeo?

Massimo Brambati crede che Simone Inzaghi rimanga ancora all’Inter per la prossima stagione. L’intervento su TMW Radio riguarda il futuro dell’allenatore. CICLO FINITO? – L’ Inter di Simone Inzaghi sabato giocherà la sua seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni. Nell’occasione precedente il Manchester City ebbe la meglio sui nerazzurri vincendo per 1-0 grazie al gol di Rodri. Stavolta la squadra del piacentino affronterà il Psg con la possibilità di cancellare quella notte da incubo ad Istanbul. Nelle ultime ore si è parlato anche del futuro dell’allenatore e dei giorni successivi alla partita, Massimo Brambati è sicuro e ne parla in questo modo su TMW Radio: «L’Inter è da svecchiare. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Brambati: «Fossi in Inzaghi non andrei in Arabia Saudita!»

Cerca Video su questo argomento: Brambati Fossi Inzaghi Andrei Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Brambati rivela: Ho sentito di una voce di Inzaghi alla Juve, l'Inter è da svecchiare. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Brambati: "La Juve doveva ripartire da Conte lo scorso anno, quando lui era ancora a casa e non aveva nessuno. Invece ora..."

Secondo tuttojuve.com: A TMW Radio anche Massimo Brambati - ex calciatore - ha rilasciato alcune considerazioni sui movimenti di tanti allenatori italiani. Le sue considerazioni su Conte, Gasperini, Inzaghi e ...

TMW RADIO - Brambati: "Con Inzaghi siamo passati dagli elogi al de profundis. Serve equilibrio"

Si legge su tuttomercatoweb.com: Nel suo intervento a TMW Radio, Massimo Brambati, ha parlato anche dell'Inter: "Siamo passati dagli elogi a Inzaghi, ritenuto meglio di Conte, ai commenti di oggi, dove quasi si fa il de profundis.

TMW RADIO - Brambati: "Due giocatori dell'Inter non entusiasti di Inzaghi lo scorso anno"

Riporta tuttomercatoweb.com: Il procuratore Massimo Brambati, intervenuto ieri a TMW Radio, ha così parlato dell'Inter di Inzaghi svelando un breve aneddoto: "A due giocatori lo scorso anno chiesi di Inzaghi e non mi hanno ...