Braglia vede il Milan Scudetto con Allegri | È uno sposalizio che darà frutti!

Simone Braglia, ex portiere di Serie A, ha espresso ottimismo sul ritorno di Allegri al Milan, paragonandolo a un matrimonio destinato a dare frutti. Con la Serie A che vive un momento di grande competitività, l’intuizione di Braglia potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro rossonero. Se Allegri saprà ricreare la magia dei suoi anni d’oro, il sogno scudetto non è così lontano. Rimanete sintonizzati: il campionato si fa incandescenti!

Simone Braglia, ex portiere di Serie A, ospite ai microfoni di Maracanà, ha parlato del ritorno di Allegri sulla panchina del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Braglia “vede” il Milan Scudetto con Allegri: “È uno sposalizio che darà frutti!”

Milan, Braglia: “Conte potrebbe andare al Milan se vendessero la società”

Milan Braglia, ospite su TMW Radio a Maracanà, commenta la possibile partenza di Conte dal Tottenham, ipotizzando un suo approdo al Milan solo se si vendesse la società.

Cerca Video su questo argomento: Braglia Vede Milan Scudetto Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Braglia: Tare lo stimo ma il Milan è un marasma. Napoli, se Conte va via...; ESCLUSIVA MN - Braglia: Si sta speculando sul Milan. Per il bene del club è auspicabile venderlo; MN - Braglia: Anno zero? Doveva esserlo la scorsa estate. Qui si specula sul Milan; MN - Braglia: Il Bologna ha uno spirito di gruppo, il Milan no. Si è visto in Coppa Italia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Braglia: "Il Milan con Allegri si candidata per lo scudetto"

Secondo tuttojuve.com: L'ex portiere Simone Braglia è stato ospite di Maracanà, trasmissione di Tmw Radio. "Gasperini? La soluzione ideale sarebbe la Juventus. Se andasse ...

Braglia: “Con Allegri-Paratici il Milan vince lo scudetto l’anno prossimo”

Riporta msn.com: Simone Braglia ha parlato a Maracanà, programma di TMW Radio, in merito alla panchina del Milan: "Sono anche convinto che se si costituisse la coppia Allegri-Paratici il Milan vince lo scudetto l ...

Braglia sul nuovo Milan: "Morata ottimo colpo ma serve altro per migliorare il secondo posto"

Segnala tuttomercatoweb.com: Simone Braglia ... ma se il Milan deve migliorare il secondo posto serve anche altro. Altri acquisti da qui alla fine ne vedremo. Serve qualche altro tassello per dare equilibrio alla squadra".