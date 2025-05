Brad Pitt rompe il silenzio sull' accordo di divorzio da Angelina Jolie raggiunto dopo otto anni di battaglie legali | Non è stata una cosa così importante

Brad Pitt rompe il silenzio sul suo divorzio da Angelina Jolie, raccontando l'accordo raggiunto dopo otto anni di battaglie legali. In un'intervista a GQ, ha descritto la questione come "solo una cosa che si è realizzata". Questo epilogo segna non solo la fine di una saga mediatica, ma anche una riflessione profonda sulle relazioni moderne e le sfide del co-genitorialità. Il vero interesse? Come queste celebri storie influenzano le nostre vite quotidiane.

Quando nel dicembre 2024 i due raggiunsero finalmente l'accordo di divorzio, lei, tramite i suoi avvocati, si disse «sollevata». Lui, che fino ad oggi non aveva detto una parola, in una nuova intervista a Gq ha liquidato la faccenda con poche parole: «È solo una cosa che si è realizzata. Legalmente». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Brad Pitt rompe il silenzio sull'accordo di divorzio da Angelina Jolie (raggiunto dopo otto anni di battaglie legali): «Non è stata una cosa così importante»

