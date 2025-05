Brad Pitt rompe il silenzio le prime parole dopo il divorzio da Angelina Jolie

Brad Pitt torna a far parlare di sé, rompendo il silenzio dopo il divorzio da Angelina Jolie. In un'intervista esclusiva a 'GQ', il celebre attore definisce le emozioni legate alla rottura complesse, senza cedere al "sollievo" tanto atteso. Questo momento segna non solo la fine di una storia d’amore iconica, ma anche una riflessione profonda sulle relazioni e sull’evoluzione delle coppie nell’era moderna. Scopri perché le parole di Pitt risuonano

(Adnkronos) – Brad Pitt rompe il silenzio sul divorzio da Angelina Jolie. Dopo una lunga battaglia legale durata più di 8 anni, il divo hollywoodiano ha rilasciato un'intervista a 'GQ' dove ha respinto ogni domanda sul fatto di provare "sollievo" dopo la fine del matrimonio. "Non credo che si tratti di una cosa per cui provarlo, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Brad Pitt rompe il silenzio, le prime parole dopo il divorzio da Angelina Jolie

F1: trailer del film Warner Bros con Brad Pitt, Damson Idris e protagonisti reali in pista

Il nuovo trailer di F1, appena rilasciato da Warner Bros. Italia, è un'imperdibile immersione nel mondo della Formula 1.

Cerca Video su questo argomento: Brad Pitt Rompe Silenzio Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Brad Pitt rompe il silenzio sul divorzio e l’accordo con Angelina Jolie; Brad Pitt rompe il silenzio sul divorzio da Angelina Jolie, le prime parole dopo l'accordo con la ex moglie; Brad Pitt rompe il silenzio sul divorzio con Angelina Jolie; Brad Pitt rompe il silenzio sul divorzio da Angelina Jolie: “Nulla di così importante”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Brad Pitt rompe il silenzio, le prime parole dopo il divorzio da Angelina Jolie

Riporta msn.com: (Adnkronos) - Brad Pitt rompe il silenzio sul divorzio da Angelina Jolie. Dopo una lunga battaglia legale durata più di 8 anni, il divo hollywoodiano ha rilasciato un'intervista a 'GQ' dove ha respint ...

Brad Pitt rompe il silenzio sul divorzio da Angelina Jolie: “Nulla di così importante”

Segnala msn.com: Brad Pitt parla per la prima volta del divorzio da Angelina Jolie: dopo 8 anni, l’attore minimizza mentre i figli si allontanano ...

Brad Pitt rompe il silenzio sul divorzio da Angelina Jolie, le prime parole dopo l’accordo con la ex moglie

fanpage.it scrive: Brad Pitt ha rotto il silenzio sul divorzio da Angelina Jolie. L’attore ha parlato per la prima volta dell’accordo raggiunto con la ex moglie lo scorso dicembre, dopo otto anni di intensa battaglia ...