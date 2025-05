BPER via libera della BCE all’Ops su Popolare di Sondrio | completato l’iter europeo resta l’autorizzazione di Bankitalia

BPER Banca si prepara a un grande passo avanti: la BCE ha dato il via libera all'offerta pubblica di scambio su Popolare di Sondrio. Questo evento segna una tappa importante nel panorama bancario italiano, dove le fusioni e acquisizioni stanno rimodellando il settore. L'attenzione ora si sposta su Bankitalia, che dovrà dare l’ultima parola. Riuscirà BPER a consolidare la sua posizione? Questo potrebbe ridefinire la competitività nel mercato!

L'istituto modenese ottiene il controllo di Popolare di Sondrio e della controllata Banca della Nuova Terra; prosegue l'istruttoria della Banca d'Italia sul fronte nazionale La BCE ha concesso le autorizzazioni richieste da BPER Banca in merito all'offerta pubblica di scambio volontaria lanci.

Offerta BPER su Banca Popolare di Sondrio: via libera dalla Commissione europea

La Commissione europea ha approvato l’offerta pubblica di scambio di BPER per acquisire Banca Popolare di Sondrio, segnando un passo importante nell’operazione.

Via libera della Bce all'ops di Bper sulla Popolare di Sondrio. Che lamenta «carenze informative»

Da corriere.it: Mancano a questo punto solo i pareri di Bankitalia e Consob per l'offerta di scambio che potrebbe quindi partire tra giugno e luglio. L'istituto valtellinese lamenta «carenze informative» nelle comuni ...

Bper Banca, BP Sondrio chiede chiarezza sul via libera BCE all’Ops

Scrive it.investing.com: Dopo la pubblicazione del comunicato di Bper, BP Sondrio inviava una comunicazione alla Consob sollecitando chiarezza su quanto deciso dalla BCE, secondo un documento visionato dall’agenzia Reuters, ...

Bper: via libera dalla Bce per il controllo di Banca Pop. Sondrio

Si legge su ilsole24ore.com: La Bce ha inoltre concesso il via libera all’acquisizione, da parte del gruppo basato a Modena, di partecipazioni dirette e indirette che comportano il superamento della soglia del 10% dei fondi ...