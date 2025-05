Bper CdA delibera l' aumento del capitale per l' Ops su Banca Popolare di Sondrio; l' ok dopo il via libera della BCE

BPER Banca fa un passo audace nel mondo finanziario: ha ottenuto il via libera dalla BCE per l'aumento del capitale necessario all'Ops su Banca Popolare di Sondrio. Questo movimento non solo riflette la crescente consolidazione nel settore bancario, ma pone anche interrogativi sul futuro delle piccole banche locali. E se l’adesione all’offerta non superasse il 50%? Sarà interessante scoprire come si muoverà BPER per gestire questa sfida!

Se l'adesione all'offerta sarà inferiore al 50% del capitale sociale di BP Sondrio, BPER dovrà fornire entro tre mesi un documento attestante l'eventuale "controllo di fatto" o, in alternativa, un piano strategico per la partecipazione detenuta Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.

