Bpco ' Esercizio Vita' consegna un report con dati all' assessora Coletti

La Bronco Pneumopatia Cronico Ostruttiva (BPCO) è una delle sfide sanitarie più gravi del nostro tempo. Recentemente, è stato consegnato all'assessora Coletti un report dettagliato che rivela come questa malattia rappresenti la terza causa di morte nel mondo. I dati, allarmanti anche per il territorio ferrarese, evidenziano l'importanza di promuovere stili di vita attivi e strategie preventive. È ora di affrontare insieme questa emergenza respiratoria!

Un report sulla Bronco pneumopatia cronico ostruttiva, terza causa di morte a livello mondiale dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie, oltre che causa del 50% dei decessi per malattie respiratorie. Il resoconto dei dati, confermati anche sul territorio ferrarese, è stato realizzato da. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Bpco, 'Esercizio Vita' consegna un report con dati all'assessora Coletti

