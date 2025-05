Boxe la federazione mondiale esclude Imane Khelif | Deve sottoporsi a test di genere obbligatori

La federazione mondiale di boxe sta scuotendo il mondo dello sport con una decisione controversa: l'introduzione di test di genere obbligatori. Imane Khelif, un talento emergente, è stata esclusa fino a prova contraria. In un’epoca in cui l’identità di genere e l’inclusività prendono piede, questa mossa solleva interrogativi importanti su equità e giustizia nello sport. Sarà un passo necessario per tutelare la competizione o un freno all’inclusione?

La World Boxing, nuova federazione internazionale del pugilato dilettantistico riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale, ha annunciato un cambio di rotta nelle sue politiche regolamentari. Dopo le recenti polemiche, l'organizzazione ha deciso di introdurre test di genere obbligatori per determinare l'idoneitĂ degli atleti e delle atlete a competere nei tornei ufficiali. Il provvedimento arriva in risposta alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza e sul benessere dei pugili, sollevate dopo il caso che ha coinvolto Imane Khelif, pugile algerina e medaglia d'oro ai recenti Giochi di Parigi.

