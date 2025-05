Boxe Khelif fuori dai Mondiali se non si sottopone a test di genere

La boxe si trova al centro di un dibattito globale sui test di genere, e Imane Khelif, stella dell'Olimpiade di Parigi 2024, rischia di restare fuori dai Mondiali. Questo caso non riguarda solo l'atleta, ma mette in luce le sfide dell'inclusivitĂ nello sport. Khelif, con il suo oro nei pesi welter, rappresenta una nuova generazione di atleti pronti a combattere, dentro e fuori dal ring. Che messaggio vogliamo inviare?

(Adnkronos) – Arrivano i test sul genere nella boxe e Imane Khelif, la pugile algerina protagonista delle Olimpiadi di Parigi 2024, è fuori dai Mondiali di pugilato se non si sottoporrĂ all'esame. Ai Giochi, Khelif ha conquistato l'oro nei pesi welter alla fine di un torneo in cui è stata coinvolta nel 'caso' legato alla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La federazione mondiale di boxe sta scuotendo il mondo dello sport con una decisione controversa: l'introduzione di test di genere obbligatori.

