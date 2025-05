Boutique Nespresso luoghi di ascolto e supporto contro molestie

Nespresso, oltre a deliziarci con il suo caffè, apre boutique innovative a Milano dedicate all'ascolto e al supporto contro le molestie. In un contesto in cui il 50% dei giovani ha subito esperienze simili, queste iniziative diventano fondamentali per promuovere una cultura del rispetto e della consapevolezza. Non è solo un caffè, è un impegno sociale. Scopri come anche tu puoi fare la differenza!

Milano, 30 mag. (askanews) - Un giovane su due tra i 14 e i 24 anni ha subito molestie e il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni, quasi 7 milioni di persone, ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Numeri che raccontano quanto sia urgente costruire una cultura fondata sul rispetto, sull'ascolto, sull'equità sociale e la parità oltre i generi. In questo contesto le boutique Nespresso si trasformano in luoghi di accoglienza e ascolto grazie all'ingresso nella rete dei "Punti Viola": un progetto dell'associazione DonnexStrada per diffondere sul territorio presidi di accoglienza, visibili e affidabili.

