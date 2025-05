Botte e minacce alla compagna incinta condannato a 4 anni di reclusione

Una condanna esemplare che fa eco a un'emergenza sociale: la violenza domestica continua a colpire le donne, anche in momenti delicati come la gravidanza. Quattro anni di reclusione e un risarcimento di diecimila euro per un uomo che ha trasgredito i confini del rispetto e della dignità . Questo episodio sottolinea l'importanza di una ferma risposta da parte della giustizia, ma è solo uno dei tanti casi che chiedono attenzione.

Una condanna a 4 anni e il risarcimento dei danni quantificati in diecimila euro per maltrattamenti all'ex compagna. Lo ha deciso la prima sezione penale del Tribunale presieduta dal giudice Eugenia Grimaldi, accogliendo la richiesta del pm Massimo Trifirò.

Violenze e maltrattamenti nei confronti della compagna e della figlia di tre anni, 53enne allontanato dalla casa familiare

Un grave caso di violenza domestica è emerso ad Ancona, dove un uomo di 53 anni è stato allontanato dalla sua famiglia per maltrattamenti sistematici nei confronti della compagna e della figlia di tre anni.

Minacce e botte alla compagna incinta, arrestato a Rimini

Segnala ansa.it: Insulti, minacce, botte, che non si sono fermate nemmeno quando lei era incinta. E' questo il quadro ... delle lesioni subite e un video in cui il compagno le rivolge minacce inequivocabili.

Botte alla compagna incinta e davanti alla figlia: denunciato

Si legge su ilrestodelcarlino.it: Ha maltrattato e ingiuriato la compagna, arrivando a minacciarla di morte con un coltello, a picchiarla quando era incinta e poi davanti ... insulti e minacce di morte (che le ha rivolto anche ...

Botte e minacce alla compagna incinta, lei lo denuncia: muratore finisce a processo ad Ancona

Come scrive corriereadriatico.it: ANCONA - Botte e minacce di morte all’ex compagna: 34enne nigeriano a processo per maltrattamenti ... Per questo, talvolta avrebbe sfogato la sua ira contro la donna, incinta all’epoca dei fatti. Dopo ...