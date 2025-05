Borseggiatori a caccia di turisti su metro e bus Tredici arresti in due giorni

Roma, la città eterna, sta affrontando una nuova sfida: i borseggiatori che mirano ai turisti sui mezzi pubblici. Negli ultimi due giorni, tredici arresti testimoniano l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare questo fenomeno. In un periodo di ripresa turistica, è fondamentale mantenere alta l'attenzione. Non lasciare che un attimo di distrazione rovini la tua esperienza romana! Ricorda: la bellezza della capitale merita di essere vissuta in sicurezza.

Borseggiatori scatenati a Roma, dove i manolesta imperversano in particolare a bordo dei mezzi pubblici come alle fermate di metro e bus. Entrando in azione nei luoghi di maggiore afflusso. Tredici gli arresti effettuati dai carabinieri negli ultimi due giorni. Borseggiatori scatenati a Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Borseggiatori a caccia di turisti su metro e bus. Tredici arresti in due giorni

Borseggiatori scatenati in metro. Turisti ripuliti di smartphone e portafogli

Con il caos quotidiano dei mezzi pubblici romani, i borseggiatori si muovono furtivamente tra turisti ignari.

